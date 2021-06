No todos los juegos son de acción ni complicados de jugar. The Longest Road on Earth es una propuesta para hacer un parón en la agitada vida cotidiana y disfrutar de una experiencia diferente, sin prisas ni tensiones de ningún tipo. En las distintas escenas se van abriendo ventanas a momentos cotidianos de la vida de los personajes mientras el jugador va interpretando lo que les sucede, ya que no hay textos. La acción se ve subrayada por la magnífica e intimista música de Beatriz Ruiz, Beícoli, que va meciendo al jugador mientras este controla a los animales antropomórficos dibujados en un bello pixel art blanco y negro creado por el estudio español Brainwash Gang (Nongünz). Está disponible en PC y para teléfonos iPhone y android.