Un 2020 con dos caras para Marta Muñoz

No resulta extraño escuchar de manos de un deportista que el 2020 ha sido «un año raro». La llegada de la pandemia supuso para muchos rehacer sus planes, reconducir sus objetivos, aplazar ilusiones o incluso cerrarlo en blanco. Marta Muñoz no es una excepción, aunque en su caso el año que acaba le ha dejado sensaciones contrapuestas. «Ha sido quizás el peor año fuera del campo –no sólo por la pandemia sino por la pérdida de un familiar– pero el mejor dentro de él». Y tiene muy claro que lo poco que ha podido competir ha sido gracias a una ayuda inestimable, la de su psicóloga. «Sin su ayuda hubiera sido imposible. Ha estado a mi lado y gracias a ello ha sido mi mejor temporada desde que soy profesional».

Un año, todo hay que decirlo, muy corto. «Sólo he jugado cinco torneos, dos de ellos del Tour Europeo de Segunda División». En ambas citas consiguió pasar el corte. «Con sólo dos torneos de los cinco que se han disputado del Tour Europeo he conseguido acabar en el ranking 82º». El resultado ha sido bueno, pero mucho mejor en el ranking nacional –Santander Golf Tour– en el que ha acabado en el sexto puesto. «Es para estar muy contenta porque las que están delante de mi son jugadoras que han jugado en el Tour de Estados Unidos de Segunda División, que tienen mucha más experiencia y años en la categoría profesional. Incluso alguna de ellas han jugado muchos torneos como amateur en Europa. Es para estar muy contenta y satisfecha por el año que he conseguido hacer. No me imaginaba que iba a ser así después de un confinamiento, una lesión y tener que volver de nuevo a los entrenamientos. Creo que a nivel de golf me voy muy contenta».

Objetivo, mejorar el físico

Este 2021 que está a punto de comenzar será diferente en cuanto a preparación se refiere. «Tengo muchas ganas de volver a empezar.Esta temporada he conseguido rebajar en tres golpes mi media respecto al año pasado. Sabemos lo que tenemos que hacer tanto a nivel técnico como físico y mental». Los pasos para que 2021 sea un éxito dentro del verde ya están fijados. Su pretemporada ya ha comenzado hace dos semanas. Los primeros meses estarán centrados en el aspecto físico. «He vuelto con mi preparador físico de hace 8 años. Vamos a tratar de ganar unos cuantos metros de distancia. El golf no va a quedar apartado, pero será dentro de unos meses cuando me centre más en él» describe ante un calendario de competición que no comenzará hasta mayo con las primeras pruebas del Tour Europeo. «Quedan muchos meses, se va a hacer muy largo. Había que planificar bien para no llegar saturada de entrenamientos» señala Marta Muñoz, que salvo giro inesperado realizará toda su preparación en Ávila, al contrario que otros años en los que se desplazaba a Alicante.

Su mejor resultado, en el Santander Golf Tour de Madrid

Uno de los mejores momentos de Marta Muñoz en este 2020 llegaba con la celebración del Santander Golf Tour de Madrid, donde la abulense conseguía una tarjeta de 72 golpes en la primera vuelta y 70 en la segunda, finalizando en tercera posición de la clasificación y primera profesional de la prueba, su mejor resultado desde que es jugadora profesional. «Es para estar contenta». No le dejó tan buen sabor de boca su última prueba del año, el Campeonato de España de Golf en Oliva, Valencia, donde una mala primera jornada desvirtuó su actuación, que la llevaría finalmente al puesto 24 de la general.