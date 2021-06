Tudanca acusa a Mañueco e Igea de "dinamitar" el pacto

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, acusó hoy al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al vicepresidente, Francisco Igea, de “dinamitar” el Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León por su “falta de palabra”, lo que según aseguró “ha perjudicado a la gente”.

Así lo apuntó Tudanca el día en el que, según recordó, se cumple un año exacto de la firma del Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León, que fue “ejemplar en toda España” y para el que todos los grupos políticos “dejaron de lado las diferencias partidistas en el peor momento de la historia reciente para acordar medidas que permitieran afrontar con garantías la pandemia y la posterior fase de recuperación”.

En aquel momento, según explicó el socialista, “se puso en manos de Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea una herramienta muy potente como es el consenso y la unidad” y que “han desaprovechado”, a pesar de que “ya entonces se sabía que un acuerdo en una época de crisis beneficia más políticamente a quien gobierna”. Un beneficio que, aseguró, “no nos importaba” porque “lo más importante era beneficiar a la gente y protegerla mejor”.

Sin embargo, un año después, Luis Tudanca lamentó que “el pacto está dinamitado por el señor Mañueco y el señor Igea”, a quienes acusó de haber demostrado “no tener palabra”, lo que “ha perjudicado a la gente”, ya que “a pesar de estar firmada la recuperación de la atención sanitaria presencial, no se ha cumplido”.

De esta manera, aunque la consejera de Sanidad, Verónica Casado, “presume de haber recuperado el 40 por ciento de las consultas presenciales”, para Tudanca es “absolutamente insuficiente” que “está perjudicando sobre todo al mundo rural”.

De igual forma, el secretario general del PSCyL puso de relieve que en ese Pacto “se comprometía un fondo extraordinario de 250 millones de euros para inversiones en Sanidad”, mientras que centros de salud como el de Cistierna (León), que visitó este jueves, “tiene una reforma comprometida desde hace más de diez años sin tener la dotación necesaria de recursos materiales y humanos para atender bien y como se merecen a los habitantes de la comarca”.

Una situación que “está pasando en todos los lugares”, ya que “no se atiende presencialmente, no hay infraestructuras adecuadas, no hay profesionales médicos y de enfermería suficientes y los consultorios médicos siguen cerrados en muchos casos más de un año después”, a lo que se suma que “en muchos casos no hay ni siquiera cobertura telefónica para acceder a un expediente o tramitar una receta electrónica”.

Por todo ello, Luis Tudanca reivindicó que se desarrolle el Plan Funcional de mejora del centro de salud de Cistierna, así como que “se reabra la atención presencial en toda la red de Atención Primaria de Castilla y León” y que “se cumpla hasta la última palabra del Pacto por la Reconstrucción de Castilla y León”.