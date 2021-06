Rivero destaca la presencialidad en el campus de Ávila

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, visitó el campus de Ávila donde destacó la “labor extraordinaria” realizada en este curso desde los centros abulenses (Escuela de Educación y Turismo, Escuela Politécnica y Escuela de Enfermería). Un curso que se ha visto especialmente afectado por la covid-19, aunque se ha logrado mantener la presencialidad, y que es la antesala a las elecciones al Rectorado que se celebrarán el próximo otoño. Precisamente la visita de Rivero se producía en la misma jornada en la que se conocía la primera candidatura, la del catedrático Mariano Esteban de Vega, pero que de momento no tiene respuesta por parte del actual rector, que considera que es pronto para hablar de candidaturas y que ahora es el momento de “trabajar”.

“Paso muchas horas al día trabajando por terminar el curso académico en buenas condiciones como los responsables de los centros y toda mi energía y mi esfuerzo está volcado en la gestión, en que la comunidad universitaria, el profesorado, los estudiantes, el personal de administración de administración y servicios concluya este curso académico”, afirmó antes de añadir que “en este momento lo único que está en mi cabeza es trabajar, trabajar y trabajar para conseguir los resultados porque queda mucho para las elecciones todavía”.

Habló de que el proceso electoral todavía no se ha abierto por lo que cree que “es el momento de trabajar, no de decir que se va a hacer algo dentro de muchos meses. Es un momento para estar trabajando y trabajar es dar clases, investigar, gestionar en los centros. A eso me dedico yo”.

Esto deja en el aire cuándo va a dar el paso sobre si presentará candidatura, a lo que respondió que “cuando se convoquen las elecciones, me parece que hacerlo antes es prematuro”.

Sí que respondió, a preguntas de los periodistas, a la afirmación del candidato Esteban de Vega respecto a que en los últimos años la internacionalización no ha sido ni mucho menos una tarea prioritaria. A este respecto quiso Rivero recordar que los “estudiantes internacionales en la Universidad de Salamanca son crecientes, aunque “obviamente en el último curso académico los datos de internacionalización se han visto afectados por las limitaciones de movilidad covid”. Aún así, insistió, “con esa situación tan difícil hemos mantenido estudiantes internacionales, también en el campus de Ávila. No creo que haya muchas universidades en el mundo que puedan decir que en este contexto covid han tenido tantos estudiantes Erasmus e internacionales como la Universidad de Salamanca. Quien dice eso debería informarse primero un poco mejor”.

Precisamente sobre el campus abulense, y ya de cara al próximo curso, recordó que la Universidad de Salamanca en el campus de Ávila “ha sido una de las pocas universidades que puede decir en Europa y el mundo que ha seguido impartiendo docencia presencial a sus estudiantes, lo cual es una garantía de calidad. Así que afrontamos el próximo curso académico en condiciones de ventaja y con todas las titulaciones ya ofertadas y esperando a los nuevos estudiantes”.

Sobre esta llegada de estudiantes, se refirió a que de momento solo hay datos de matrícula de máster universitario oficial, donde asegura que “se ve que hay una mayor demanda, un ligero crecimiento en máster universitario oficial”, mientras que los datos de preinscripción de grado se conocerán en julio.

Aún así, señaló que “seguro que hay una demanda muy fuerte en Enfermería, pero también las titulaciones de Educación y Turismo. Y los títulos de la Politécnica son garantía de empleo seguro, así que animo a los jóvenes de Ávila a pensar en esa salida de las carreras técnicas en el campus de Ávila en unas instalaciones fantásticas”.