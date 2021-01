Diego Rubio afronta un 2021 en positivo

Tras un año así parece complicado, pero Diego Rubio cierra el 2020 con ganas de quedarse con lo bueno y mirar al 2021 desde lo positivo, desde su vuelta a la SelecciónEspañola, con la que pudo correr el Campeonato de Europa en Plouay, desde las pocas pruebas que pudo correr –«en las que he tenido, hemos estado ahí»– pero sobre todo desde la renovación, por dos años más, con el Burgos BH, donde quería seguir desde su llegada en 2018. Sobre la mesa tenía más ofertas, pero «yo quería seguir aquí. Me lo pusieron fácil para renovar» comenta el ciclista abulense ante la que será la cuarta temporada consecutiva vistiendo la elástica morada.Ya se han visto las caras en diciembre y en breve, como es habitual en enero, volverá a concentrarse con sus compañeros mirando a un 2021 «que hay que tomárselo como que va a poder ser un año normal. Debemos prepararnos como tal. De momento el calendario ya está elaborado».

Un 2021 en el que pasar página de lo vivido en el 2020 recién terminado. «Empecé bien. Yaunque el confinamiento fue duro, mantuve la concentración. Cuando volví a salir a la carretera tuve buenos momentos» tanto con la SelecciónEspañola como en el Campeonato de España. Sin embargo las caídas le persiguieron este curso. La peor, en la Vuelta a Portugal. «Ahí se acabó la temporada». Un año ya de por sí difícil que se complicó con ciertos percances. «No he tenido tiempo» señala ante las pocas oportunidades que le ha dejado el año. Pero toca pasar página y mirar al 2021 con un primer reto. «Empezar bien.La temporada es larga... Y si estamos en la Vuelta, volver. Sería el mayor objetivo».

La Vuelta quedó aparcada

«No, no llego a la Vuelta, la que iba a ser mi cuarta consecutiva. Un 2020 muy difícil pero en el que he intentado no perder la concentración nunca. Yhe conseguido sacarle momentos muy positivos. Ahora es momento de descansar». Con estas palabras Diego Rubio se despedía en octubre de lo que era uno de sus grandes retos del curso. Una caída en la Vuelta a Portugal a inicios de octubre y una costilla rota le obligaba a bajarse entonces de la bicicleta. Y en un año tan complicado por culpa de la covid-19 la ronda española era un gran aliciente para él y para todos los ciclistas. En 2019 se dejó ver. En la tercera etapa fue parte de la larga escapada del día junto a su compañero Ángel Madrazo mientras que en Oviedo se ganaba el premio a la combatividad. Era su tercera participación y firmaba su mejor papel. No era de extrañar que en 2020 se pidiera un paso más. Para 2021, «mejor vamos paso a paso» avisa el de Navaluenga. «Me gusta ir por fases. Primero vamos a pensar en empezar bien» señala el abulense. Después «habrá que ganarse el puesto» para la Vuelta 2021.Queda mucho por delante .