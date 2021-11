La Junta preselecciona a Stellarium para los fondos europeos

'Stellarium Ávila-Constelación de Espacios Naturales 5.0', el ambicioso proyecto de la Diputación Provincial que quiere convertir a la finca El Colmenar en un escenario de astroturismo para canalizar el potencial de sus cielos oscuros, ha sido preseleccionado por la Junta de Castilla y León, junto a otros 17 proyectos, de cara a su inclusión en el primer plan de los fondos europeos. La propuesta de reparto del primer plan de los Fondos Next Generation, destinado al turismo rural, deberá ser aprobada en la próxima Conferencia Sectorial de Turismo, que se celebrará a principios de diciembre. Se presentaron un total de 59 planes, de los cuales 13 no fueron admitidos, 28 se valoraron como no aptos y 18 se han considerado aptos, tras la valoración realizada por la Junta y por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en base a los criterios técnicos estipulados.

De esta manera, la Junta de Castilla y León propondrá al Gobierno Central la aprobación de 18 planes de sostenibilidad turística de las 9 provincias para el reparto de los 41,2 millones de euros previstos para 2021-2024 en los Fondos Europeos Next Generation, a través del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia. Estos fondos se presentan «como una oportunidad única para el sector turístico de Castilla y León», destacó la Junta, al implementar de una manera definitiva un modelo turístico sostenible, tanto en el medio rural como en los destinos urbanos. En el caso concreto de turismo rural, se habla de «un segmento estratégico para el turismo nacional» por sus características de «escasa masificación y su vinculación con espacios naturales».

En este marco, la Junta ha diseñado una 'Estrategia de Crecimiento Inteligente de Turismo Rural', que responde a los principios de la 'Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos' del Gobierno, en la que se insertan estos planes de sostenibilidad seleccionados por la administración autonómica y la administración del Estado.

La propuesta resultante de la evaluación técnica, que deberá ser aprobada en la Conferencia Sectorial de Turismo, recoge a 'Stellarium Ávila. Espacios Naturales 5.0' como el único proyecto de la provincia de Ávila, junto a otros dos proyectos en Burgos; dos en León; uno en Palencia; dos en Salamanca; dos en Segovia; cuatro en Soria; uno en Valladolid y dos en Zamora, a los que hay que unir el de la Ribera del Duero que afecta a las provincias de Soria, Segovia, Burgos y Valladolid.

Reajuste

El diputado responsable de Asuntos Europeos, Energía y Turismo, Armando García Cuenca, valoró la preselección realizada por la Junta a Stellarium tras la solicitud de modificación para rebajar en unos 200.000 euros el presupuesto, el cual se queda finalmente en 2,2 millones. «Nuestro proyecto ha sido el segundo y es una buena noticia», subrayó el diputado, quien reconoció que había confianza porque «hemos puesto mucho esfuerzo» en un «proyecto inmaculado» que «reúne todas las condiciones de la Agenda 2030» en cuanto a la sostenibilidad y que está «muy bien posicionado».