El PP insiste en que hubiera bajado el agua el 1 de enero

La polémica mantenida entre el equipo de gobierno de Por Ávila en el Ayuntamiento de Ávila y el grupo del PP sobre el precio del agua continúa en este 2021. El portavoz del PP en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Ávila, Mario Ayuso, salió al paso este lunes de lo que califica de "de la maniobra de distracción ejecutada por Por Ávila, una vez más, para confundir a los abulenses acerca del precio que pagan por el suministro de agua potable en sus hogares y empresas".

Así, mediante una nota de prensa señala que "la única realidad, la actual, no la de hace siete años, que es lo que intentan vender", apunta Ayuso, es que "si el PP gobernara el Ayuntamiento, el 1 de enero de 2021 la ordenanza del agua habría bajado un 20% para consumos entre cero y 25 m3 en las cuotas doméstica y no doméstica". Esta fue la medida que propusieron los populares en el debate de las ordenanzas fiscales para el recién estrenado año, compartida por la FAVA, y que el alcalde y su equipo "rechazaron de plano". De este modo, continúa el edil del PP, "el precio del agua en Ávila se habría nivelado con el de otras capitales de Castilla y León, y no sería la más cara de todas, a tanta diferencia del resto, como ha sacado a la luz un reciente estudio de FACUA-Consumidores en Acción".

Mario Ayuso hace referencia así a la respuesta ofrecida desde Por Ávila a la primera crítica del PP por el precio de agua en Ávila, al recordarse desde el equipo de gobierno que "la última subida del agua la realizó el PP" y que "hoy no solo no ha subido la tasa sino que hay bonificaciones en el ámbito doméstico".

Ahora, Mario Ayuso dice no sorprenderse de que Por Ávila "use como excusa para no bajar ahora el precio del suministro que el PP lo subió hace siete años, en 2014 nada menos". Y se pregunta si "se sienten realmente legitimados a no adoptar la bajada planteada no solo por nuestro grupo municipal, sino por toda la ciudadanía” y si “siguen manteniendo que venían a cambiar las cosas, a hacer otra política, o simplemente, como se comprueba día a día, vinieron a cambiar ‘sus’ cosas"”.

El concejal popular reflexiona acerca de la situación que atraviesan centenares de abulenses, en un contexto de crisis incomparable a ninguna otra, y concluye que el equipo de Gobierno "no escucha ni a la oposición ni a la ciudadanía. Se niega una y otra vez a aplicar bonificaciones tributarias y ayudas directas, y mira para otro lado ante la precariedad de tantas familias, autónomos y pequeños empresarios. No da la talla, no está a la altura", concluye.

Además, considera que el agua "es un bien básico y necesario, no un producto de lujo superfluo" y sentencia que "a la vista está que con Por Ávila hay dinero público para mandiles, pegatinas, coches oficiales nuevos y pagar a siete concejales liberados, pero no lo hay para bajar el agua que pagan todos los abulenses".