El precio de los carburantes marca cifras récord en 8 años

El precio del combustible en Castilla y León continúa con su frenético ascenso y el coste del litro de diésel o de gasolina ya está en máximos no vistos desde la anterior crisis de precios de los carburantes, en el verano del 2013, cuando todavía estaba vigente en 'céntimo sanitario', que suponía un sobrecoste de entre unos cuatro céntimos por litro y que fue retirado en la Comunidad en 2016. Hoy, ocho años después, los ciudadanos que acuden a una estación de servicio para repostar sus vehículos vuelven a ver en los carteles cifras que, en algunos casos, ya rondan el 1,5 euros por litro de gasolina 95. Concretamente, la media del mes de octubre en la Comunidad deja un coste de 1,344 euros por litro de gasóleo A –el más común–, y de 1,474 para la gasolina de 95 octanos. Lejos, muy lejos, quedan ya aquellos momentos en los que el litro de carburante rondaba, o incluso estaba por debajo, del euro. Todo ello cuando todavía no ha entrado en vigor el impuesto al diésel que el Gobierno central tiene en mente para reducir su consumo en línea con las directrices medioambientales europeas.

Los diez meses consecutivos de subida en el precio del combustible que sufre ya Castilla y León están teniendo un fuerte impacto en el bolsillo de los ciudadanos, que ven como llenar el depósito de sus coches ha pasado de costar 60 y 61 euros en el caso del diésel y la gasolina respectivamente en enero, a 75 y 81 en la actualidad. Unos desfases que, en el caso de la gasolina rompen la barrera de los 20 euros evidenciando el impacto que está teniendo en las economías familiares. Y es que el rally de precios que esta experimentando la Comunidad, al igual que el resto del país, ha dejado en los marcadores de los surtidores de las estaciones de servicio diferencias de 35 céntimos por litro en el caso del diésel en comparación con octubre del pasado año, y de hasta medio euro para la gasolina de 95 octanos durante el último año y medio.

Además, los analistas internacionales vaticinan que la situación parece que no va a mejorar en el corto y medio plazo, por lo que la escalada de precios no se detendrá, o, al menos, no mejorarán los costes. Todo ello porque, si tomamos como referencia el precio de referencia del barril Brent –el que se utiliza en la UE para establecer los precios de los combustibles en nuestro continente–, durante el mes de octubre, su precio medio ha estado por encima de los 80 dólares el barril, lo que supone casi doblar el coste que tenía durante el pasado ejercicio.

El precio de los carburantes marca cifras récord en 8 añosEl consumo no se recupera

Por otra parte, el consumo de combustible sigue sin recuperar las cifras que presentaba antes de la pandemia enCastilla y León. Las limitaciones a la movilidad, el incremento del turismo de proximidad y el aumento de precios siguen lastrando al sector. El último informe de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, fechado en agosto, revela como, en los ocho primeros meses del año se despacharon 1,06 millones de toneladas de diésel en la Comunidad, 200.000 menos que en el mismo periodo de hace dos años; y 171.000 toneladas de gasolina de 95 octanos, 13.000 menos que antes de la pandemia.