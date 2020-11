Una Navidad que ya se atisba en el horizonte

Esta vez ha costado, más de lo habitual pues han hecho falta hasta tres licitaciones pero, ya sí, podemos constatar que los abulenses (y los visitantes, si la pandemia no lo impide) tendremos iluminación de Navidad. Los operarios de la empresa adjudicataria del servicio así lo certificaban con su presencia en las calles, provistos de escaleras y elementos elevadores para la instalación de los tradicionales arcos de luz que quizá, al menos a algunos, les permitirá recuperar cierta ilusión por unas fechas que sin duda son entrañables.

Desde el Ayuntamiento apuntan que el alumbrado alcanzará a 40 espacios de la ciudad. De momento el montaje ha comenzado en la plaza del Mercado Chico y calles aledañas. Está previsto que se instale iluminación, además de en la fachada del Ayuntamiento, en la plaza de Santa Teresa y las entradas a la ciudad. También habrá árboles, guirnaldas, arcos y figuras en farolas y árboles y de forma complementaria, se instalarán árboles ornamentales en los seis barrios anexionados de Ávila.

Toca esforzarse y apurar tiempos pues las tres licitaciones han llevado a la resolución del contrato con los tiempos un tanto justos. Fue de hecho la última junta de gobierno celebrada en el Ayuntamiento de Ávila el 27 de noviembre cuando ya se dio cuenta de la formalización de este contrato del que finalmente se hará cargo la empresa Elecnor S.A. por valor de 99.000 euros. Un contrato que llega no sin que antes hubiera polémica al respecto y como decíamos tras tres licitaciones, pero el caso es que para los amantes de la Navidad al uso, es toda una alegría que pese a la pandemia se pueda disfrutar de un poco más de luz en nuestras calles.

En años anteriores, cuando la covid-19 no había entrado de lleno en nuestras vidas, el tradicional encendido de los elementos decorativos de Navidad llegaba precisamente en un puente de la Constitución que este año también será muy muy diferente y que está a la vuelta de la esquina. Desde el Ayuntamiento apuntan que la empresa concesionaria tiene según se recoge en los pliegos, hasta el 18 de diciembre para dar al ‘click’. Así que, igual este puente, no, pero sí para antes de que se den las vacaciones a los escolares, llegará tan esperado y ‘lucido’ momento, sobre todo anhelado por los más pequeños de la casa.

Como decíamos, la última junta de gobierno daba cuenta de la formalización del contrato, si bien una semana antes lo había determinado la mesa de contratación del Ayuntamiento de Ávila después de analizar las dos ofertas que se presentaron a dicho contrato en la tercera ocasión que salió a licitación.

Y es que ese proyecto de iluminación fue aprobado inicialmente para su licitación el 1 de octubre y desde entonces hasta ahora ha quedado desierto en dos ocasiones por lo que tuvo que ser modificado. Una circunstancia que el portavoz del equipo de Gobierno, José Ramón Budiño, justificó en su día por la «situación extraordinaria que se vive en el sector como consecuencia de la pandemia por covid-19, que ha hecho que muchas empresas se encuentren con ERTEs en ejecución». En este periodo ha habido críticas de la oposición por el incremento del gasto para dar este servicio.