Incertidumbre entre los hosteleros

El presidente de la Federación Abulense de Hostelería de Confae, Víctor Gómez, aseguró alegrarse por aquellos compañeros que estimen que les beneficia el paso dado por la Junta de Castilla yLeón de permitir abrir sus locales a partir del viernes. Y es que tenía claro que la noticia no es especialmente buena para muchos, «quizá sí para los bares que trabajan con clientes habituales de Ávila, sobre todo aquellos que están ubicados en los barrios». Pero claro, dentro del sector, en Ávila «hay negocios enfocados al turismo para los que desde luego no es una alegría «y otros que comparten clientela de Ávila y de fuera que tampoco tienen muy claro a qué atenerse».

Se va a permitir abrir, pero las restricciones continúan y «a lo mejor puedo abrir, pero no tengo posibilidad de negocio». Ahondaba Gómez en que de fuera podrán venir turistas, de Segovia, sí, «pero no del resto de las provincias de Castilla yLeón» y además apuntaba que la solución estaría en abrir Madrid, pues de todos sabido que es nuestro principal emisor de turismo, indicaba. Al tiempo pedía que se fijaran en Madrid porque lo están haciendo bien.

Un asunto con el que era muy crítico Gómez era en que «sí es cierto que se da un paso, pero que se hace sin contar con nosotros» y además «sin apenas margen de maniobra» y con más incertidumbres que certezas porque se preguntaba qué es lo que podrán hacer «¿cuánto género pedimos?, ¿para cuántos comensales?, ¿sacamos a la gente del ERTE?». Preguntas sin respuesta cierta y por lo que entre otras cosas van a mantener la concentración prevista para hoy jueves a las 11 horas en la que la petición es clara:«Ayudas directas» porque es mucho el terreno perdido. No se trata sólo de estos últimos 18 días de cierre, se trata de los tres meses de cierre total durante el estado de alarma y de las restricciones que han mermado sus ingresos cuando han estado abiertos, sobre todo las cenas perdidas por el toque de queda a las 22 horas. Igualmente se muestra muy contrariado por la afectación a los hoteles. «Ahora, el viernes, pueden recibir clientes de toda Castilla y León, pero desde el viernes sólo de Segovia», subraya.

Juan Saborido, presidente de Confae, aplaude la decisión de reapertura, pero con matices respecto a la hostelería: «La actividad no estará normalizada, por lo que la situación económica de las empresas tampoco estará recuperada ni será equiparable a los tiempos anteriores a la pandemia». Por esta razón seguirán pidiendo ayudas directas a la Junta de Castilla y León.