Un libro para descubrir el mudéjar de la provincia

Descubrir Ávila Mudéjar, libro del que es autor el profesor y fotoperiodista, Ricardo Muñoz, fue presentado en la tarde de ayer en la localidad de Barromán, uno de los municipios por donde discurre una de las cuatro rutas que el autor propone para conocer el Mudéjar en esta provincia. El acto contó con la presencia del presidente de la Diputación, Carlos García, el diputado responsable del Área de Cultura de la Diputación, Eduardo Duque; la alcaldesa de Barromán Rosario Martín, y el autor del libro, Ricardo Muñoz.

Rosario Martín, alcaldesa de Barromán, se alegraba de que este acto se celebre en su pueblo porque «aunque somos pueblos pequeños, también tenemos vida». Agradeció al autor y a la Diputación la edición de este libro porque con obra como esta «es como se promueve el turismo en los pueblos pequeños».

Carlos García sostenía que con este libro se pretendía «dar voz a esas dos Españas. La España omnipresente en todos y cada uno de los acontecimientos y la otra España que no levanta la voz. Posiblemente no estamos de acuerdo con ese apellido que nos han puesto de España vaciada, pero sí estamos de acuerdo que es la España de calidad de vida, que se ha puesto muy de manifiesto en una terrible pandemia que estamos todavía sumidos». También dijo que servía para levantar la voz para «decir que nuestros pueblos tienen verdaderas joyas arquitectónicas a las que hemos ido todos los domingos, a las que hemos ido tras los nacimientos de nuestros hijos, a nuestras bodas y también para despedir a los seres queridos. Son las casas de todos de los creyentes y los no creyentes. Posiblemente vaya más gente a las iglesias que al ayuntamiento y es así». El presidente anunció que la Diputación prepara otros tres libros más sobre diversos aspectos de esta provincia. Al libro sobre el Mudéjar le seguirá otro que tiene que ver con el arqueoturismo a nivel provincial, otro de los recursos importantes que tiene nuestra provincia. Un tercer libro abordará las tradiciones, costumbres y fiestas de los municipios de la provincia. El cuarto libro tratará una serie de rutas paisajísticas y medioambientales.

Por su parte el autor del libro, Ricardo Muñoz agradeció a la Diputación Provincial por el apoyo dado a iniciativas como este libro que pretende. Según dijo, «es un proyecto foto editorial que pretende divulgar el patrimonio cultural, artístico y natural de esta provincia». Comentó que ha elegido estas cuatro rutas que recorren la zona de La Moraña, rutas que corresponden con cuatro colores: Cian, Magenta, Amarillo y Verde. La ruta Cian recorre la parte oriental de La Moraña con Arévalo a la cabeza. La ruta magenta discurre por Ávila y el Valle Amblés, la zona más al sur de la provincia donde se conservan restos mudéjares. La ruta amarilla transcurre por Fontiveros y la parte más central de La Moraña. Por último, la ruta verde principalmente finaliza en Madrigal de las Altas Torres y hace un recorrido que pasa precisamente por Barromán.