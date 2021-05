«Ha sido mi mejor experiencia deportiva»

Ha sido un fin de semana de esos que quedan en el recuerdo.«Un fin de semana emocionalmente muy intento. Mi mejor experiencia deportiva» tiene claro Andrea Jiménez. Y sabe de lo que habla. Aunque sólo tiene 19 años en su trayectoria deportiva ya ha vivido capítulos importantes. Pero el de este fin de semana fue especial para la abulense, para el equipo nacional del 4x400 Mixto y para la SelecciónEspañola de Atletismo en su conjunto, que volverá a estar presente después de muchos años –la última vez fue en Atenas 2004– en una prueba de relevos de unos Juegos Olímpicos. Y Andrea Jiménez estará allí, en Tokio 2020, tras conseguir la clasificación directa.

«Sabíamos que teníamos muy complicado ese pase a la final que implicaba la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Mundial de Oregón 2022».Todos eran conscientes de ello. A la final accederían los dos primeros clasificados de cada serie y los dos mejores tiempos. No era un escenario sencillo para el equipo español.Pero ante una situación así, se vinieron arriba. «No teníamos nada que perder, salimos a luchar» recuerda Andrea Jiménez. Siempre dice la abulense que las finales son diferentes, que hay que correrlas, y ellos corrieron la suya particular y la ganaron. Porque la segunda plaza que consiguieron en su semifinal no sólo suponía el acceso a la final, en la que acabarían sexto, sino la clasificación directa para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en una noche en la que volaron sobre la pista del Stadion Slaski, donde además batían el récord de España con 3’18’’98.No hay mejor muestra de lo que se propusieron. «Salimos a tope. Por mi parte me sentí muy bien. Lo viví de manera muy intensa». Andrea fue segunda posta tras abrir carrera Julio Arenas. «Cuando entregué –lo hizo a Aauri Lorena Bokesa, cerrando el relevo Bernat Erta– quedaban dos postas más.Nada más entregar me fui corriendo a buscar a Julio». Entonces no se lo podían creer. «Íbamos segundos, estábamos flipando».Era la emoción del momento. «Si lográbamos mantenerla posición conseguíamos lo que tanto queríamos, ese pase a la final con todo lo que implicaba». Y lo consiguieron. «Cuando Bernat pasó por la línea de meta fue un momento muy bonito, muy emocionante» comenta Andrea ante un momento «que disfruté muchísimo.Ha sido una de las grandes experiencias en mi carrera deportiva».

Y ha sido posible gracias a muchos factores, pero entre todos ellos, el equipo. «Hemos conseguido hacer una gran piña» comenta la abulense. «Eso también es muy bonito y a la hora de competir, hacerlo desde esa unión que tenemos todos, nos favorece» explica la abulense sobre la importancia que ha tenido el grupo en un éxito que se redondeó el domingo con la actuación en la final y la sexta posición final. Porque eso también tuvo mucho mérito.

«Hacía mucho frío» recuerda la abulense en un domingo en el que «fue una situación que no ayudó en general, ni a nosotros ni al resto de equipos para correr rápido.No hubo grandes marcas». Aún así reconocen que el último objetivo fue superarse, mejorar el tiempo de las semifinales. «No fuimos capaces pero quedamos sextos del Mundo.Ninguno de nosotros nos imaginábamos antes de comenzar que pudiéramos acabar sextos. Ha sido una gran alegría» valora Andrea Jiménez, a la que le han llegado los ánimos de los aficionados abulenses. «Sabíamos que nos estaban todos animando».