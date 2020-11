La cara 'A' desde el inicio

Hay campos complicados, difíciles, duros... Y luego está el Francisco Rubio, un terreno de juego en el que poco o nada ha podido celebrar en los últimos años un Real Ávila que ha regresado de Soria con las manos vacías en demasiadas ocasiones. Un terreno de juego en el que se encuentra especialmente cómodo un Numancia Bque, como en los últimos años, apunta muy buenas maneras de la mano de Pablo Ayuso. Nuevo examen de nivel para un Real Ávila que comenzó la temporada como una exhalación y se ha visto frenado en las últimas dos jornadas por Segoviana y Arandina. De sumarlo todo a lograr un punto de seis posibles ante dos de los equipos que, se presupone, acompañarán a los encarnados en la pelea por el playoff y el ascenso. Toca volver a ganar y hacerlo ante otro de los rivales directos y, quizás lo más importante, «volver a recuperar lo que hemos perdido, dar esa buena cara que nos hacía ganar y disfrutar en las primeras jornadas» reclama a los suyos y a sí mismo José Manuel Jimeno.

Ante la Arandina se salvó un punto cuando el equipo tocó a «zafarrancho de combate» en los minutos finales, pero tiene muy claro Jimeno que el equipo «debe ser intenso y ambicioso desde el primer minuto. Eso lo hemos perdido en las últimas semanas». Toca corregirlo, «matizarlo, porque no estamos conformes con ello» porque delante, en Soria, este domingo aguarda a partir de las 15,45 horas en el Francisco Rubio el Numancia B.

Apenas dos partidos ha podido disputar por culpa de la covid-19 el filial soriano. Pese a ello, sus virtudes las tienen todos claras. «Es un equipo alegre, dinámico, veloz, de chavales que quieren hacer méritos para estar en el primer equipo. En su campo vuelan y se sienten cómodos». Pone sobre aviso a los suyos José Manuel Jimeno, que no sólo busca dar un golpe en la mesa este domingo sino «todas las jornadas». Sabe que esto va de regularidad, de ganar al ‘grande’ pero no despistarse ante el ‘chico’. «Se trata de ser completos y eso es un trabajo arduo en el que nos encontramos».

«Cuando se hace algo es en beneficio del equipo»

Se esperan rotaciones y cambios en Soria. «El objetivo es potenciar nuestras virtudes» recalca José Manuel Jimeno, que lanza una petición. «Hay que creer en lo que hace el cuerpo técnico, es fundamental. Sea en casa o fuera, si el cuerpo técnico plantea un cambio o un matiz, aunque en principio pueda chirriar a la opinión pública o los futbolistas, si el entrenador lo hace será por algo y siempre en beneficio del equipo, nunca de otra cosa. Creo que cualquier equipo que pongamos en el césped será un buen equipo» ponía en valor el entrenador madrileño ante las decisiones que ha tomado y puede tomar.