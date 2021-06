Vetusta Morla y Amaral, cabezas de cartel en Sonorama Ribera

Tras el parón causado por la pandemia, el Festival Sonorama Ribera regresa los días 12, 13 y 14 de agosto a Aranda de Duero (Burgos) con un cartel del que forman parte grupos nacionales como Vetusta Morla, que presentará su nuevo disco, o Amaral. Javier Ajenjo, director del festival, en una rueda de prensa celebrada este jueves en Madrid, ha calificado esta edición como la más "ecléctica", a la vez que ha ido desvelando el calendario en las pantallas gigantes de la madrileña Plaza de Callao. Entre los grupos indie estarán presentes Sidonie, León Benavente, Viva Suecia, La Habitación Roja, Anni B Sweet o Varry Brava, además de Ginegras, Delaporte, La La Love You, Cala Vento, Arde Bogotá o Derby Motoreta's Burrito Kachimba. Una edición en la que también participará el rapero Nach, los ritmos más rumberos de El Kanka o el rock de Los Zigarros. También actuarán en el escenario principal Comandante Twin, Jack Bisonte, Lucía Tacchetti, María de Juan y Queralt Lahoz. Ajenjo ha aclarado que Sonorama Ribera 2021, siguiendo las medidas que se contemplan en el último documento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud publicado el pasado dos de junio, tendrá un aforo de 5.000 personas, que podrán asistir a los conciertos de pie, con mascarilla obligatoria y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad e higiene vigentes. También ha resaltado que ha llegado el momento de aprovechar la "dinámica actual de transformación social" para reivindicar, además de la cultura segura, una cultura "accesible e inclusiva", por lo que Sonorama Ribera contará en 2021 con un amplio abanico de medidas de accesibilidad e inclusión. Fundación Music for All, Sonorama Ribera implementará un plan de accesibilidad, que edición tras edición irá creciendo y ampliándose con nuevas acciones y medidas de un festival cuyas entradas se pondrán a la venta a partir de mañana viernes, 18 de junio.