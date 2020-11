Previsión de crecimiento en el presupuesto del Ayuntamiento

El equipo económico del Ayuntamiento de Ávila que dirige la teniente de alcalde Ángela García Almeida maneja unas previsiones de crecimiento del presupuesto municipal para el año 2021 debido al incremento del gasto derivado de la situación de pandemia. Así lo ha manifestado la máxima responsable económica del Consistorio abulense, que ha afirmado también que la determinación final de la cifra está pendiente de que tanto la Junta de Castilla y León como el Gobierno central trasladen al Ayuntamiento la cuantía de sus ayudas contra el covid, algo que espera que no se demore demasiado.

«La situación es complicada. El Ayuntamiento ya arrastraba una situación muy complicada a consecuencia de la mala gestión del Partido Popular y nos hemos visto también inmersos en esta crisis sanitaria que no está suponiendo un déficit de ingresos de más de 2 millones de euros y un incremento de los gastos que supera el millón y medio», comentó García Almeida a preguntas de los periodistas, trasladando la información de que «de cara a cerrar los presupuestos, que son muy complicados, estamos esperando a que tanto el Gobierno como la Junta nos concreten las subvenciones que vienen anunciando pero que no terminan de materializarse, de cara a que podamos cuadrar los presupuestos y cerrarlos».

Desde el equipo económico del Ayuntamiento de Ávila se espera que «tanto el Gobierno como la Junta de Castilla y León concreten esas ayudas a las que se han comprometido, no esperamos que pueda ser de otra forma. Esperaremos todo lo que podamos a que llegue esa información para cerrar nuestro presupuesto, pero sin marcarnos plazos porque esperamos que lleguen a la mayor brevedad posible».

A la espera de conocer esas cifras tanto desde la Junta como desde el Gobierno, las previsiones en cuanto a si los presupuestos subirán o bajarán con respecto a este año, García Almeida aseguró que «tenemos más gastos. El presupuesto debería incrementarse precisamente por ese aumento de los gastos que tenemos como consecuencia de la pandemia derivada del covid».