La propuesta de Sánchez al premio Duperier admite adhesiones

La Diputación de Ávila ha abierto el periodo de adhesiones para que la sociedad abulense apoye la candidatura del abulense Pedro Sánchez al Premio Arturo Duperier de las Ciencias, galardón convocado por la Institución provincial para poner de manifiesto la excelencia en el campo de las Ciencias, el segundo de los puestos en marcha dentro de ese proyecto de reconocimientos tras el de las Artes en homenaje a Florencio Galindo, convocado en 2020, y el de las Letras, en memoria de José Jiménez Lozano, que llegará en 2022, para irse repitiendo en ese orden cada tres años.

La de Pedro Sánchez, catedrático de Farmacología Clínica, ha sido la única candidatura presentada para esta primera edición del galardón, tras cerrarse el pasado 7 de noviembre el periodo de propuestas para ese reconocimiento. La iniciativa partió de la coordinadora de la Sección de Medicina y Ciencias de la Salud de la Institución Gran Duque de Alba, María Ángeles Ortega, y cuenta con el respaldo del director, Maximiliano Fernández, y de los miembros de número de esa sección de la IGDA.

Fernández ha explicado que Pedro Sánchez, natural de la localidad de Umbrías, es «miembro de número de la Real Academia de Medicina y presidente de la Sociedad Española de Farmacología», un profesional de la salud que cuenta «con una gran trayectoria profesional e investigadora y con numerosas distinciones internacionales por sus investigaciones que avalan, sin lugar a dudas, su candidatura al Premio».

Por su parte, el diputado de Cultura, Eduardo Duque, espera que las instituciones abulenses «respalden esta candidatura, pues todos debemos reconocer y apoyar el trabajo y la trayectoria de abulenses como Pedro Sánchez, auténticas personalidades en su campo y que muchas veces el gran público desconoce».

Para mostrar su apoyo a esta candidatura, particulares, instituciones y empresas deben dirigirse a cultura@diputacionavila.es. El plazo está abierto hasta el 3 de diciembre y el jurado se reunirá el 15 de diciembre.

curriculum. Pedro Sánchez nació en La Retuerta, El Trigal de Aravalle, Umbrías, el 8 de marzo de 1930. Estudió Medicina en la Facultad de San Carlos y se licenció en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid en 1954. Obtuvo el Doctorado tres años después en la misma Universidad, con Premio Extraordinario. Completó su formación con becas de la Fundación March, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de la Fundación Rockefeller y de los Institutos de Salud de Estados Unidos para estudiar e investigar en las universidades de Pavía (Italia), París, Nueva York, Boston, Syracusa, Michigan...

Como becario y profesor de Farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York realizó investigación médica durante varios años en el área cardiovascular y del sistema nervioso, así como en Farmacología Clínica. En la Universidad de El Salvador fue profesor de Farmacología durante cuatro años.

A su regreso a España obtuvo la Cátedra de Farmacología y Terapéutica Clínica en la Facultad de Medicina de Valladolid y, posteriormente, en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que actualmente es catedrático emérito. Tiene en su haber todos los tramos de investigación y docencia.

Es director del Departamento de Farmacología y Terapéutica de la citada Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de La Paz. Es, asimismo, académico numerario de la Real Academia Nacional de Medicina, presidiendo durante varios años la Comisión Nacional de la especialidad de Farmacología Clínica. Actualmente preside la Sociedad Española de Farmacología.

Es miembro de sociedades científicas españolas y extranjeras, como la Sociedad de Farmacología y Terapéutica de Argentina, Academia Dominicana, Foreign Member of Interamarican Medical and Health Association, American Association for the Advancement of Science... Miembro de honor de la Salvadorian American Medical Society, miembro de los consejos y comités editoriales de diferentes revistas científicas, presidente de comités científicos y de simposios nacionales e internacionales, evaluador de trabajos para revistas especializadas y de proyectos europeos y americanos, miembro fundador de la Asociación de Reales Academia de Medicina Europeas en Bruselas, etc.

En el ámbito de la investigación, destacan, entre sus hallazgos científicos, los relativos a los mecanismos implicados en la captación e inhibición metabólica del neurotransmisor noradrenérgico, canales iónicos, secreción catecolaminérgica, mecanismos de acción de glucósidos cardiotónicos en procesos neurosecretores, nervio hipogástrico, liberación de dopamina, neuroprotección, etc.

Cuenta con numerosas publicaciones en revistas científicas indexadas y viaja con regularidad al extranjero, invitado para participar en congresos, simposios y conferencias.

Tiene en su haber galardones nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Alumni UAM 2016, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su significativa participación en el desarrollo y proyección de la universidad, y la Medalla de Oro de la Universidad de Santander.