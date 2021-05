Aplazada la última jornada

Tocará esperar una semana más para afrontar el momento decisivo, aunque será con los deberes propios hechos. Ganó (0-1) el Real Ávila en La Devesa ante el Atlético Bembibre para sumar los tres puntos en un fin de semana marcado por la suspensión del partido por covid-19 entre La Virgen del Camino y el Mirandés B. Y no hubo que esperar mucho para saber cómo se resolvería una suspensión que puso en vilo el final de la segunda fase en el Grupo D. Porque del partido de Los Dominicos hay mucha gente pendiente. No sólo los propios protagonistas, sino unReal Ávila cuyo futuro puede depender de lo que ocurra entre leoneses y burgaleses, y un Atlético Tordesillas , rival en la última jornada de los encarnados, que se ha invitado a la pelea por el ascenso en el último momento. Aún podría acabar tercero en una carambola complicada pero no posible. Y peleará por ello, porque la tercera posición puede tener un premio añadido.

Se pronunció este mismo lunes la Federaciónde Castilla y León de Fútbol, que acordaba trasladar la sexta y última jornada del Grupo D al 16 de mayo, pasándose a jugar este domingo el encuentro aplazado entre La Virgen del Camino y el Mirandés B al objeto de que a la última jornada todos los equipos acudan en igualdad de condiciones. A priori, la decisión más sensata.

Reconoce en su resolución la FCYLF que siendo imposible disputarse entre semana el partido de Los Dominicos «por no cumplirse los periodos de cuarentena y dado que el resultado del partido de referencia es determinante para la clasificación final de la fase D que da derecho a la disputa del playoff de ascenso a la Segunda DivisiónRFEF, teniendo en consideración que todos los clubes participantes tienen derecho a disputar la misma en igualdad de condiciones con el resto, se hace preciso aplazar la sexta jornada de la segunda fase del Grupo D prevista en el calendario oficial día 9 de mayo al día 16 de mayo». Y de aplazar la última jornada, el aplazamiento de las fechas de los playoffs, inicialmente marcados para los días 16, 19 y 23 de mayo y que pasarían a disputarse los días 23 y 30 de mayo y el 6 de junio respectivamente.

Así pues se mueve todo el calendario en un final de temporada al que el Real Ávila llega como segundo, en posiciones de playoffs. Pero puede no ser la última posición que da acceso a la fase de ascenso. Y a ello está muy pendiente el Real Ávila.

A una jornada del final en el Grupo 1D de la Segunda RFEF, el Numancia es tercero a dos puntos del Racing Club Ferrol, segundo. Si el Numancia no consigue el acceso a los playoffs de ascenso a Primera RFEF, el Numancia B no podría disputar su correspondiente fase de ascenso a Segunda RFEF. No lo permite la normativa.

Ante esta posibilidad el Real Ávila ya ha preguntado a la RFEF a través de una carta a la que espera respuesta. Los encarnados quieren saber si el filial numantino sería sustituido por otro equipo, en cuyo caso correspondería al tercero del Grupo D, o si por el contrario la plaza quedaría vacante. Y no es una pregunta menor. Porque los encarnados, ganando al Tordesillas en la última jornada en el Adolfo Suárez serían, con independencia de lo que hicieran La Virgen del Camino y Mirandés B, terceros.