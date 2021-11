'Ávila Canta a la Navidad' vuelve el 18 de diciembre

El 18 de diciembre a las 19 horas será el momento para festejar la Navidad desde la Universidad Católica de Ávila y gracias a la labor de la Asociación de Amigos de la UCAV que ha puesto todo de su parte para llegar a buen puerto. Y ese puerto no es otro que el centro de congresos y exposiciones que acogerá para entonces el concierto 'Ávila Canta a la Navidad'. No será como nos tienen acostumbrados en la Sála Sinfónica, será en la Sala de Cámara, un lugar un tanto más modesto, con capacidad para 500 personas y que se ha elegido porque no son ajenos a la realidad covid-19 que vivimos con aumento de positivos, brotes y hospitalizaciones.

La rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, ponía el énfasis en que estamos hablando de una IX edición que se recupera después de un año de parón, ya que lógicamente el 2020 fue inhábil en ese sentido. «Falta casi un mes» para que se celebre pero tenía claro que cuando se haga será «una oportunidad de vivir la navidad y de recordar villancicos a la vez que se conocen un poco mejor nuestras corales». Esas corales que darán vida al festival serán seis, tal y como desgranaba Nieves Burguillo presidenta de la Asociación de Amigos de la UCAV. Serán tanto Amicus Meus como Amici Mei, Camerata Abulense, la Coral de la Moraña, el propio coro de la UCAV y también la Banda del Conservatorio de Enseñanzas Profesionales Tomás Luis de Victoria. En total, tal y como explicaba la coordinadora del evento, Sara Gallardo, serán casi 130 personas las que pasen por el escenario del Lienzo Norte en la tarde de ese 18 de diciembre. La pandemia en este sentido sigue mandando y las corales no podrán hacerse uno en ningún momento del espectáculo, pero sí podrán dar muestra de la calidad en lo que a interpretación de música navideña se refiere.

Explicaba Burguillo además que la recaudación del espectáculo, cuya entrada cuesta dos euros, se destinará a las Misiones Universitarias de la UCAV que «tanto bien hacen». Dado que están ligadas a la universidad recordaba que tienen que ver con el saber y con lo universal. El destino que se dará a ese dinero además mucho tiene que ver con la empatía, pero entendida no como se hace ahora sino como ese «ponerse en el papel del otro» pero a la vez que se le ayuda y eso es lo que hacen estimaba las misiones universitarias.

Por su parte las corales trasladarán con su voz su conocimiento de los villancicos esas canciones que comenzaron hace mucho tiempo a escucharse en los pueblos «en las villas» pues cuando nacieron era también época del canto gregoriano, un canto gregoriano que por ser en latín no se entendía bien (eran tiempos en los que no todo el mundo sabía leer y escribir y por ello menos entendían al tratarse del latín). Para dar rienda suelta a este Ávila canta a la Navidad con el que felicitar ese periodo festivo, el del nacimiento del niño Jesús, habrá un poco de todo, habrá villancicos clásicos, también en inglés, algundos de latinoamerica y una parte final instrumental a cargo precisamente de la agrupación Tomás Luis de Victoria. «Será un final precioso», apuntaba Gallardo.

Para poder darlo forma ha sido muy importante la colaboración de los responsables de las corales y a todos ellos quiso agradecer Burguillo su disponibilidad.