El Óbila sufre un nuevo revés ante La Flecha

CB La Flecha.

López (5), Castaño (26), Pablo Martín (14), Cendon (4), David Fernández (15) -quinteto inicial- Paniagua (6), Barriuso (5), García (3), Estany, Parras (7), Pérez (5), Díez.

Hereda.

Herrera (23), Antonio Izquierdo (2), Talamino (6), Guillermo Rodríguez (4), Vukcevic (11) -quinteto inicial– Dagotto (2), Martín, Alejo (4), Villalba (14), García (9).

Árbitro.

Alonso Díez y Cubero Rodríguez.

Sin eliminados.

Parciales.

24-22/ 22-18 /26-17/18-18

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 4ª de la Liga EBAGrupo AB disputado en el Municipal de La Vega.

El Hereda Ávila Auténtica El Bulevar claudicó en su visita al CB La Flecha en un encuentro en el que las buenas intenciones de los verderones, que buscaban resarcirse de la pasada derrota ante el Obradoiro Silleda en casa, se desmoronaron tras el paso por los vestuarios. Los locales demostraron su superioridad en un gran tercer cuarto y provocaron la segunda derrota consecutiva de los de Carlos Osvaldo Gómez, a los que no les salió nada a derechas en el Municipal de La Vega. Aún trabajo por delante para el técnico argentino, que rápido tendrá que cambiar el chip de los suyos en una semana que tendrá su continuidad, sin apenas descanso, el miércoles con el viaje a la cancha del Solgaleo Bosco Salesianos para disputar el partido correspondiente a la primera jornada y aplazado en su momento.

Un triple de Ezequiel Herrera desató las hostilidades en tierras vallisoletanas, donde los pupilos dirigidos por Carlos Osvaldo Gómez se desplazaron con la firme intención de olvidarse de la última derrota ante Obradoiro. El primer cuarto, pese al golpeo inicial, fue muy igualado y, de hecho, tras ese 0-3 llegó un parcial de 4-3 que ponía de relieve que no iba a ser un partido fácil para los verderones. Y así fue. Otro triple de Herrera –acabaría siendo el más destacado de los abulenses– colocaba el 7-8 transcurridos apenas cuatro minutos pero de nuevo la reacción local llegó con otro parcial de 4-0. Tras un intercambio de golpes del que salió airoso La Flecha (22-16), dos tiros libres de Villalba apretaban nuevamente la contienda (23-22) a un minuto de la conclusión del primer cuarto, que finalmente tocó su fin con 24-22. El encuentro estaba en un puño.

En el segundo cuarto La Flecha demostró estar más acertado en los lanzamientos y, sobre todo, menos impreciso que su rival. El Hereda Ávila Auténtica El Bulevar no terminaba de dar con la tecla y veía como su rival, poco a poco, aumentaba la brecha en el tanteador (32-24, minuto 13). No fue hasta el tramo final del segundo cuarto cuando un parcial de 0-4 metía nuevamente a los visitantes en el partido (37-33), una diferencia que Vukcevic, a tres minutos del descanso, volvería a comprimir (39-36) un poco más. No daban su brazo a torcer los verderones que, pese a sus intentos, alcanzó la segunda mitad seis puntos abajo (46-40). Había tiempo para darle la vuelta, aunque las sensaciones era que le equipo vallisoletano contaba con más armas para abrir hueco.

Las buenas intenciones de los de Carlos Osvaldo Gómez en la primera mitad se vinieron abajo en un tercer cuarto que resultó clave en el devenir del partido. Si la distancia ya era importante, que no insalvable, el parcial de 26-17 que lograron los vallisoletanos en la reanudación terminó por sentenciar el envite. Hasta de 16 puntos se escaparon los locales en un electrónico que reflejaba lo que sobre la pista ofrecían ambos contendientes. Los errores defensivos y la dificultad para anotar terminaron penalizando un Hereda Ávila Auténtica El Bulevar que poco pudo hacer en los últimos diez minutos no sólo para voltear el resultado en contra, sino para meterse en el partido (72-57).

Así las cosas, durante el último cuarto La Flecha administró bien su ventaja y no vio peligrar en ningún momento el triunfo. En lo estrictamente estadístico, de poco sirvió la buena actuación a nivel ofensivo de Herrera (23 puntos) que, eso sí, se quedó a tres del local Castaño (26).