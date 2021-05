Más de 30.000 personas ya están vacunadas al completo

Más de 30.000 personas ya han completado en Ávila su proceso de vacunación frente a la covid-19, ya sea con las dos dosis correspondientes cuando son vacunas de Pfizer, AstraZeneca o Moderna o con una en caso de Janssen, aunque estos son menos casos. El proceso de vacunación ha continuado durante toda la semana en Ávila, prolongándose hasta el sábado con la citación masiva a vacunarse a los nacidos en 1954 y 1955 en Arenas de San Pedro, de forma que durante esta semana se han administrado en Ávila 11.113 vacunas tanto en los llamamientos generales que se han hecho como con las vacunas que se siguen poniendo en los centros de salud. Ahora, hoy no habrá vacunación y se retomará la próxima semana con citas en Sotillo de la Adrada, Arenas de San Pedro, Arévalo y Ávila para nacidos en 1960 y 1961 dependiendo de cada convocatoria.

Hasta ahora (sin tener en cuenta la vacunación del sábado) se han puesto en Ávila 92.134 vacunas, con más de 3.000 en el último día. Esto supone prácticamente un 91 por ciento de las recibidas, lo que hace que la provincia abulense se iguale a la media regional en cuanto a la administración.

En este momento es en el grupo entre 60 y 69 años donde más se está avanzando, especialmente en primeras dosis porque con las segundas se está en edades mayores, de forma que ya nos acercamos a un 80 por ciento de la población vacunada en ese tramo.

La vacunación es uno de los principales objetivos que se mantienen en este momento en la lucha contra la covid-19, mientras se sigue observando lo que sucede con los indicadores que van marcando el rumbo que sigue la pandemia. Entre ellos está la hospitalización, que en la Unidad de Cuidados Intensivos de Ávila no está dando respiro. En la última jornada se sumó una persona más ingresada en esta unidad y, aunque en este momento no hay datos sobre si hay pacientes de otras provincias, lo cierto es que diez personas con covid están en la UCI de Ávila, una cifra que no se alcanzaba desde finales de noviembre. Junto a los pacientes de otras patologías hacen que estén ocupadas 13 de las 14 camas que tiene la unidad, un 93 por ciento, aunque en este momento se mantengan operativas 18 camas dado que la unidad está extendida por la pandemia.

La ocupación covid es de un 55,56 por ciento de las camas, muy por encima de la media regional, de un 27,2 por ciento, aunque hay que tener en cuenta que en unidades pequeñas como la de Ávila, un paciente más o menos varía mucho el porcentaje.

No sucede lo mismo en planta donde siguen once personas hospitalizadas por coronavirus, en una cifra que se mantiene más o menos estable, con alguna variación, desde mediados del mes de marzo.