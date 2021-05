Ortega: "Las ayudas a festivales duplica los beneficiarios"

El consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, señaló hoy que desde el Gobierno regional consideran “un éxito” la convocatoria de ayudas por valor de 550.000 euros para la organización este año de festivales y actividades complementarias en Castilla y León. Este iniciativa, basada en las “buenas prácticas” y en la libre concurrencia, se resolvió el pasado viernes, 14 de mayo, y entre los 152 solicitantes el Ejecutivo brindará finalmente ayudas directas a 72 festivales de toda la Comunidad, “apoyado por primera vez en criterios y requisitos objetivos”.

“En los años anteriores se beneficiaban de las ayudas de la Junta unos treinta festivales, a los cuales de acuerdo con nuestras estimaciones destinábamos alrededor de 400.000 euros. Ahora hemos pasado a apoyar a más del doble, con un incremento presupuestario de 150.000 euros, además de diversificar las temáticas (desde música a literatura, danza, artes visuales, cine o fotografía), reforzar los festivales propios de la Consejería y crear tres nuevos certámenes: Escenario Patrimonio, el Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León (FILE) y el Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León”, afirmó Ortega en declaraciones a Ical.

Según apuntó, la primera convocatoria de ayudas para festivales basada en esta nueva estrategia les ha permitido trazar “una radiografía” y tener en las manos “una fotografía” que refleja “cuál es el tejido creativo de la Comunidad en cuanto a sus festivales”, algo clave para analizar el “potencial” que tiene la autonomía en relación con las industrias culturales, “con lo que supone también de cara no solo a la creación, sino también como un motor de dinamización económica y social”.

Tras las críticas recibidas desde festivales como Sonorama Ribera (que pasará de contar con 28.000 euros el año precedente a 16.185 euros, con un presupuesto global de tres millones y medio) y Titirimundi (cuya directora, Marián Palma, advirtió que “la vida del festival está en peligro”, al pasar de 100.000 euros a solo 14.752,17), Ortega señaló que mantienen un “constante diálogo” con ambos festivales, con los que están intentando encontrar “fórmulas imaginativas” y “alternativas” de colaboración, para “ver de qué manera se les puede apoyar”, ya que “el dinero es el que es”.

El consejero recordó que Sonorama consiguió la puntuación más alta en el nivel C de la convocatoria, el que cuenta con las mayores dotaciones presupuestarias, en un ránking en el cual Titirimundi se alzó hasta el cuarto lugar, e insistió en los “criterios objetivos” como una herramienta imprescindible para determinar el reparto de los fondos disponibles.

Tras recordarle que el Gobierno autonómico destinó 200.000 euros a Titirimundi en 2007, Ortega cuestionó los criterios que guiaron aquella decisión, y se preguntó “por qué otros más de cien festivales de la Comunidad no recibieron entonces ninguna ayuda de la Junta”, antes de recordar que por ejemplo este año, por primera vez, otra institución con sede en Segovia, como la Fundación Don Juan de Borbón, será beneficiaria de ayudas directas del Gobierno autonómico (recibirá 13.824,89 euros para impulsar iniciativas como el Festival Musical de Segovia).

En ese sentido, el consejero mostró su “sorpresa” por la “utilización política de este tipo de cuestiones”, que no buscan sino “solidarizarse con el resto de manifestaciones culturales de la Comunidad”, y animó a que “otras concejalías” impulsen como han hecho desde la Consejería “el ejercicio de las buenas prácticas”. “La voluntad de la Junta siempre ha sido de colaboración y diálogo. Apoyamos a todo el sector de los festivales en un momento tan complicado, pero una cosa es que en privado digan una cosa y en público se busque una confrontación que no es tal, emprendiendo un ataque contra la Junta como si fuera la causante de todos los daños. Esa no es la realidad. Eso no es así”, defendió.

Próxima convocatoria

Además, Ortega anunció que antes de finalice el año desde la Consejería de Cultura y Turismo lanzarán una nueva convocatoria de estas ayudas directas, que aunque tienen su cantidad global aún por definir, están trabajando para que sea “sustancialmente más elevada” que los 550.000 euros que se han repartido este año.

“Siempre trabajamos para apoyar al sector, y después de la experiencia de este año todos los concurrentes podrán estudiar los criterios que se tienen en cuenta para el reparto de ayudar, y tendrán la oportunidad de intentar subir de nivel en las ayudas. Si este año han conseguido una ayuda en el nivel A, pueden intentar cumplir los requisitos que se exigen para optar a las ayudas de nivel B o C. Es una manera de incentivar la mejora y el aumento de la claidad de los festivales”, defendió.