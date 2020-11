Los colores de nuestros bosques, una "segunda primavera"

Para algunos, entre los que me incluyo, el otoño es como ‘una segunda primavera’. Y tiene una clara explicación: tras un verano generalmente extremo en nuestras tierras, salvo contadas excepciones climatológicas, las plantas y paisajes consiguen un nuevo renacer gracias a temperaturas aún cálidas, una mayor humedad ambiental con lluvias periódicas que hacen reverdecer los pastos marchitos por el estío, dando un aspecto más vivo a las praderas. El aviso lo dieron los ‘quitameriendas’, las primeras flores que aparecieron al principio de la estación; pero no serán las únicas ya que existen unas cuantas especies con una ‘atípica’ floración favoreciendo a los últimos polinizadores que aguantan ya con dificultad hasta que el invierno les hace desaparecer.

Con motivo del cambio climático cada vez vemos flores más tempranas, o se prolonga la floración primaveral como está ocurriendo con el diente de león cuyas flores amarillas siguen apareciendo y conviviendo con los vilanos que se forman a los pocos días de que sus pétalos caigan.

Una de las plantas que más polen otoñal produce es el cedro del Atlas, plantado profusamente en muchos de nuestros jardines por su bello porte y fácil adaptación. Aunque el viento mueve sus flores desde principios de la estación, generalmente pasa desapercibido, salvo para los alérgicos; pero podemos contemplar en el suelo de muchos parques cómo un polvillo amarillo cubre los suelos y forma una masa en los charcos producidos por la lluvia o el riego programado.

Escaramujo en la sierra de Ávila - Foto: VICENTE GARCIAPero lo más llamativo del otoño, si exceptuamos la aparición de hongos que este año ha sido espectacular, es el cromatismo de los árboles; el excepcional cambio de tonalidad de sus hojas antes de caer al suelo y devolver parte de los nutrientes que había cogido de él, completando así el ciclo biológico de la vida, o iniciándolo de nuevo en una larga cadena vital que al final volverá nuevamente al árbol.

Nuestra provincia no posee, ni mucho menos, grandes extensiones de bosques caducifolios, pero cuenta con pequeños enclaves, bosques galería y rincones privilegiados que encienden los bosques te tonos amarillos, ocres y rojizos. Un buen ejemplo de ellos son las tierras del valle del Corneja que el artista Benjamín Palencia ya retratara en sus cuadros mostrando la increíble policromía de un lugar que le marcó para siempre.

Pero muchos otros lugares abulenses como el valle de Iruelas ofrece imágenes igual de sugestivas. Incluso los pequeños bosques galería de los arroyos de la sierra de Ávila o el poco protegido río Adaja por las tierras morañegas nos invitan a realizar sugerentes fotografías.

Sauce cabruno en el arroyo de Rihondo - Foto: VICENTE GARCIA Y es que esta magia de la naturaleza cobra unas dimensiones especiales en esta época del año a base de increíbles procesos generados por las hojas en los que intervienen el sol, oxígeno, clorofila, cloroplastos, azúcares y diversos pigmentos que las noches más largas hacen visibles, porque el naranja marrón o amarillo de algunas hojas siempre han estado allí, enmascarados por el hermoso tono verde producido por la clorofila.

(Información completa en el periódico impreso y la edición digital).

Website X5 Evo, para hacer tu web de fotos.- Es un programa que nos permite hacer nuestra web (por ejemplo de fotos otoñales) con una gran facilidad, sin necesidad saber programación ni código de ningún tipo, gracias a su «arrastrar y pegar» y un proceso que guía al usuario paso a paso con una interfaz clara e intuitiva.

Posee una gran cantidad de plantillas listas para su uso que pueden personalizarse según nuestro gusto o exigencias, pero si somos muy creativos también podremos realizar una web de fotos desde cero o crear nuestras propias plantillas para utilizar después.

El programa creado en 2005 ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y adaptándose a la tecnología actual. Hoy día está presente en 120 países y disponible en 18 idiomas. Además de las plantillas posee también numerosos objetos que permiten enriquecer nuestra web como galerías con transiciones diversas, fusiones, iconos, botones configurables totalmente y sólo limitados por nuestra imaginación.

Interfaz y visualización previa de una web en Website - Foto: ImcomediaSu configuración en forma de rejillas y columnas permite arrastrar esos objetos directamente a nuestra web y con unos pequeños toques la adaptaremos a sus versiones móvil, tableta o Pc. Y podremos ver en todo momento cómo va quedando nuestra página en diversos navegadores... Una amplia comunidad de usuarios, junto con los expertos de website X5 guiarán al novato y contestarán a todas las dudas que puedan surgir.

Existen tres versiones según las necesidades, GO, que es gratuita, EVO, con más de 100 plantillas personalizables, blog y panel de control online, además de ajustes de adaptabilidad, y la más avanza, la PRO, más enfocada a profesionales que además añade, entre otras muchas opciones: registro de clientes, SEO avanzado y análisis del sitio web, gestión de proyectos y copia de seguridad avanzada. Además venta de productos digitales y pago con pasarela digital. Un producto de Incomedia. Puedes descargar la versión gratuita, «GO», en el siguiente enlace: www.websitex5.com/es/websitex5-go.php