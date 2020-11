En La Granja, al alza

Las sensaciones son buenas «pero no siempre vienen acompañadas de resultados».Es el escenario en el que se está moviendo una Cultural Deportiva Cebrereña que, pasando página del 3-0 del Real Burgos, se ha visto en condiciones de competir con cualquiera. Lo demostró en su inicio de temporada ante una Segoviana (0-1) que tuvo que emplearse para llevarse los tres puntos, y lo volvió a rubricar ante el Diocesanos en un derbi sin goles y reparto de puntos, aunque en lo moral los culturalistas sumaron razones para apuntar al alza. No lo han tenido fácil. El covid-19 no les dejó jugar ni con Arandina ni con Numancia B de manera consecutiva. «Nos ha faltado esa regularidad que nos hubiera gustado tener» reconoce Pepe García en un incómodo comienzo de temporada. Buscan olvidarlo ante un partido este sábado que llega con un rival directo. Partido que vale más de 3 puntos.

Los culturalistas se desplazan a tierras segovianas para enfrentarse –16,00 horas– en El Hospital a La Granja. «Este año todos los partidos van a ser duelos directos. Cada punto fuera de casa valdrá su peso en oro, pero es verdad que este partido más si cabe, porque nos medimos a un rival de los que va a estar en nuestra liga». Es muy consciente Pepe García de que, pese a lo mucho que queda aún por delante, sumar en La Granja puede tener a futuro un importante valor.

«Será un partido tremendamente complicado pero igualmente ilusionante» avisa. Los segovianos han cambiado su cara y su proyecto este año. Tras un 2019-20 en el que apostaron por jugadores de la zona de Madrid, con la llegada de Ricardo de Andrés han apostado por lo suyo. «Ahora es un equipo muy segoviano». El ex jugador de la Segoviana, entre otros equipos, ha decidido apostar por ‘su’ gente, por jugadores de la zona. Son un conjunto «muy competitivo y que no pierde la cara al partido».

«Debemos ir afinando los detalles en las áreas»

«Hemos hecho cosas bien en los partidos que hemos disputado, pero los tres puntos no han terminado de llegar por detalles» analiza Pepe García cuando revisa en su mente los duelos ante la Segoviana o el Diocesanos. «En las áreas nos ha faltado ser certeros, debemos ir afinando, aunque esto acaba de empezar» recuerda, apuntando que «tampoco hemos tenido la regularidad que nos hubiera gustado».