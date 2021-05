De las canchas a los despachos

Se acabó la temporada 2020-2021 para el Ávila Auténtica El Bulevar. Lo hizo con un último triunfo (63-80) en la cancha del Raisán Pas Piélagos con el que igualó el balance de victorias-derrotas (10-10) pero que no le sirvió para finalizar sexto. Lo tenía complicado. Necesitaba una derrota de un Universidad de Valladolid que le tenía ganado el average particular a los verderones y que no falló ante un Caja Rural de Zamora con el que pocos contaban para obrar el ‘milagro’. Séptimo puesto en la clasificación para cerrar un curso extraño, difícil y complicado, como se ha visto y como nunca ha negado José Antonio Sánchez. A la covid-19 se le unieron las lesiones –especialmente la de Álvaro Tebar– y un calendario repleto de parones al que le costó adaptarse, y mucho, un Ávila Auténtica El Bulevar que necesitaba una continuidad sobre la cancha que la competición no parecía dispuesta a darle.

Se acabó un año trampa. Los más de 30 puntos por partido a los que malacostumbró Jaume Lobo aún resonaban en la memoria cuando había que valorar a un equipo que necesitaba su rodaje y sus protagonistas. Porque este año la necesidad no estaba en la individualidad, sino en lo colectivo. «Necesitamos que todos sumen.Cuando aportamos todos, sumamos» decía una y otra vez José Antonio Sánchez a lo largo del año cuando un rival nuevo anunciaba su presencia. Y conseguir hacer que todo funcione lleva su tiempo.

Y el tiempo es lo que permitió a los verderones ir de menos a más. De titubear con los puestos de descenso a cerrar el año con cinco victorias de los últimos seis partidos. Había mucho más equipo –especialmente tras la llegada de Jawara– como para pasar los apuros y los agobios que por momentos se pasaron en el CUMCarlos Sastre cuando las cuentas no terminaban de encajar.

Se acabó el año con la sensación de que ha sido demasiado corto –«nos hubiera gustado jugar más partidos o alguna otra fase»– en este año de transición tan extraño por la necesidad de remodelar las competiciones por el covid-19. Ahora toca «analizar las cosas» ya señalaba el técnico madrileño antes de viajar a la cancha de Piélagos. Por su cabeza pasarán todos los partidos, lo que se hizo mal, lo que se hizo bien y lo que se quiera hacer a futuro. Ahora es el momento de los despachos, de cerrar económicamente el presente curso y comprobar la caja para el siguiente. Números y nombres, empezando por el de José Antonio. No hay prisas. Hablarán entre sí entrenador y club. A partir de entonces comenzará a rodar el Ávila Auténtica 2021-22. De nuevo, en Liga EBA.

Dos sedes, 16 equipos y 5 plazas de ascenso a LEBPlata

Un total de 16 equipos pelearán a partir de ahora por una de las cinco plazas de ascenso que se ponen en juego en las fases finales de ascenso a la Liga EBA. Y lo harán en Valencia y Salou (Tarragona), sedes de las fases finales de Liga EBA 2020-2021 que se disputarán desde el 13 al 16 de mayo. Valencia acogerá la organización de los partidos del llamado Grupo B mientras que Salou lo será del Grupo A.

Cada uno de los grupos estará dividido a su vez en dos subgrupos de cuatro equipos cada uno. Estos cuatro clubes se enfrentarán todos contra todos bajo el sistema de liga del jueves 13 de mayo al sábado 15 de mayo. El primer clasificado de cada uno de los cuatro subgrupos ascenderá de manera directa. La quinta plaza de ascenso se otorgará al vencedor de una eliminatoria (semifinal y final) a la que accederán los segundos clasificados de cada subgrupo. Desde el Grupo A y sus tres subgrupos acceden a la pelea por el ascenso el Mondragón Unibertsitatea, dominador del Grupo AA, el USAL La Antigua, claro campeón del Grupo AB, y el Ucoga Seguros Chantada, cuyo average a favor le daba el pase por delante de Obradorio Silleda, segundo pero empatado a victorias-derrotas (15-5) con Chantada.

En el lado contrario de la clasificación en estos tres grupos se encuentran equipos como Inmapa Filipenses, CajaRural Zamora, Baskonia, Tabirako Baqué, Goierri, Calvo Basket Xiria, Lugo Leyma Estudiantes y CBCosta Artabra, equipos que han perdido la categoría sobre la pista.