Una dulce tradición que resiste a la pandemia

Éste está siendo un Puente de Todos los Santos diferente, especial, quizás más triste que otros años y en el que estamos acordándonos más que nunca de quienes se fueron, especialmente de quienes lo hicieron a causa de la pandemia. También diferente porque este año las visitas a los cementerios están siendo menos habituales, no solo porque las limitaciones para salir y entrar de Castilla y León han impedido que quienes viven fuera visiten estos días los camposantos de la provincia sino porque muchos otros han decidido no hacerlo para evitar que aglomeraciones en los cementerios, con aforo reducido debido a la situación sanitaria. Pero hay tradiciones con las que, de momento, y esperemos que durante mucho tiempo, aún no ha podido la pandemia y esa es la de disfrutar estos días de los sabores más característicos del 1 de noviembre.

Podríamos decir, sin lugar a exagerar, que en nuestro país las jornadas más destacadas del calendario siempre van acompañadas de un rico bocado. En el caso de la festividad de Todos los Santos, en vez de uno son dos y ambos dulces. Los huesos de santo y los buñuelos forman parte sin duda de la tradición del 1 de noviembre y de momento este año se libran de la pandemia como reconocen desde Chuchi Pasteles donde en los últimos días no han dejado de freír los riquísimos buñuelos que luego rellenan de crema. Y solo de crema, al menos en esta pastelería, donde siguen elaborando este dulce bocado con la misma receta artesana que Chuchi, el padre de Álvaro Galán, actual responsable de este establecimiento, ya empleaba de niño cuando empezó a aprender el oficio.

Y aunque es cierto que los huesos de santo tienen un público numeroso y fiel, también lo es que los abulenses somos claramente ‘buñuelistas’. De hecho, aseguran desde Chuchi Pasteles, nueve de cada diez clientes se decantan por este particular petit suisse elaborado con harina, mantequilla, huevo y agua que tras pasar por aceite se endulza con un rebozado de azúcar y canela, amén del relleno de crema.

De hecho, en Chuchi Pasteles, donde en la actualidad trabajan catorce personas, todas las que había en plantilla antes del primer estado de alarma, lo que no deja de tener mérito teniendo en cuenta la situación y que esta pastelería ha perdido la mayor parte de los encargos que hacía la hostelería, recuerdan que antaño la elaboración de buñuelos era momento de bromas en el obrador. No en vano, al que llegaba nuevo a trabajar a la pastelería se le encargaba soplar con una pajita cada uno de los buñuelos que caían a la sartén para inflarlos, y son miles al cabo del día. Una broma que duraba solo hasta que el aprendiz se daba cuenta de que la masa del buñuelo crecía sola por el efecto del aceite hirviendo. Hoy recordar esta broma sigue dibujando la sonrisa debajo de las mascarillas del personal de Chuchi Pasteles, donde un año más ponen la nota dulce a una celebración que este año la pandemia está empeñada en que sea solo agria.