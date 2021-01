COSMO estrena en exclusiva en España la serie Intelligence mañana a las 22,30 horas. Se trata de una comedia de situación producida para Sky One y ambientada en el mundo de la ciberseguridad. Al estilo de The Office, Parks and Recreation o 30 Rock, esta producción consta de seis capítulos y ya ha sido renovada por una segunda temporada. Además, la serie supone el regreso a la comedia de David Schwimmer tras Friends. Su voz en la versión española será la de Alberto Mieza, el mismo actor que dobló al personaje de Ross Geller en esta popular comedia.

Como si de una nueva amenaza de seguridad se tratara, Jerry Bernstein (Schwimmer) es un agente de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) que llega al Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno del Reino Unido dispuesto a robarle el puesto de directora a Christine (Sylvestra Le Touzel), la responsable del departamento. Jerry es todo un personaje: orgulloso y arrogante, cree saberlo todo y, según él, es un experto en todo lo que hace.

Joseph Harries (Nick Mohammed), por su parte, está entusiasmado con contar con un nuevo miembro en el equipo. Es un analista informático que se caracteriza por su falta de personalidad, su torpeza y por adorar en secreto al actor Matthew McConaughey. Es bastante despistado y de escaso juicio. Casi sin quererlo, se convertirá en el asistente personal de Jerry, pese a que este lo desprecia constantemente.

David Schwimmer regresa a la comedia con la serie ‘Intelligence'El resto del equipo lo forman Mary Needham (Jane Stanness), con una apariencia desaliñada, pero una de las mejores analistas del país; Tuva Olsen (Gana Bayarsaikhan), una experta informática muy astuta y Evelyn (Eliot Salt), una secretaria perezosa que todo lo hace con desgana.

Nick Mohammed, además de actuar y ser el compañero de David Schwimmer en la serie, es el guionista y creador de esta comedia. Aunque hay un cierto margen para la improvisación, el 90 por ciento de esta producción está guionizado y ambos coinciden en que está muy bien escrita. Para preparar la grabación y sus personajes, los dos actores se reunieron con representantes de la agencia británica de inteligencia y muchas de las anécdotas que les contaron quedaron reflejadas en los guiones.

Intelligence sigue los esquemas clásicos de la comedia, pero destaca porque no destierra el choque cultural que habitualmente existe entre los británicos y los estadounidenses, todo un aliciente al ser el personaje de Schwimmer un recién llegado agente americano que se une a un equipo muy inglés, con expresiones y formas de trabajar muy diferentes.

La serie se estrenó en febrero de 2020 en el canal Sky One en el Reino Unido y consta de una temporada con seis capítulos, aunque ya ha sido renovada por una segunda. En Estados Unidos fue una de las pocas comedias de producción ajena elegidas para formar parte del catálogo del lanzamiento de la plataforma Peacock.