Igual en casa que fuera

El Colegios Diocesanos UCAV busca su primer triunfo de la temporada en casa, algo atípico en los colegiales, un equipo habitualmente dado a festejar triunfos en el Sancti Spíritu y lamentar tropiezos en casa ajena. No así este año, donde los de José Alberto Fernández Somoza están dando su mejor versión en terreno rival. Lo hicieron ante el Real Burgos (0-1), donde llegó su primera victoria del curso, y repitieron sensaciones en la eliminatoria previa de la Copa del Rey ante el Racing Rioja. Bien es cierto que ante la Cebrereña les faltó en las piernas la energía necesaria en El Mancho Ángel Sastre, pero sacaron un punto y reafirmaron su idea de que lejos se están desenvolviendo este año mucho mejor que en casa.

No es por casualidad. «Debemos ser más listos» analiza el entrenador colegial ante el juego, la mentalidad y la personalidad de los suyos en su propio campo. «Al final es más fácil defender que proponer» explica el técnico ante lo que les está ocurriendo a los suyos, lo vivido lejos y en su campo, donde salir a ‘tumba abierta’ les está costando caro. Toca ser más prácticos, «estar más tranquilos y protegidos», y aunque el tipo de juego que pretende el Colegios Diocesanos UCAVno va a variar, hay que empezar a poner en valor el concepto de portería a cero.

Con esa idea y a la espera de que el descanso de esta semana –dos días– haya servido a los jugadores para recuperar las piernas –«la semana pasada fue dura, la gente acusó el cansancio del partido del miércoles»– el equipo recibe este sábado a partir de las 16,00 horas en el Sancti Spíritu al Mirandés B de Jonathan Prado. El ex entrenador del Real Ávila vuelve a tierras abulenses al frente de un filial que este año puede tener mucho que decir. A La Albuera viajaron con muchas bajas. El 6-1 en contra puede engañar a muchos. Tras ello no han dejado de puntuar. Tras ganar (3-0) a la Arandina, tres empates consecutivos. «Sus resultados hablan claro del tipo de equipo que son» avisa José Alberto Fernández Somoza. Rival complicado en una tarde en la que Fer es baja segura por un esguince de tobillo y Juli será duda hasta el último momento.

«El camino a seguir es lo que hemos hecho fuera»

«Con la alineación y estructura de equipo que hemos sacado fuera de casa hemos defendido bien y generado muchas ocasiones. Creo que es el camino a seguir en lugar de ir tan de cara como hacíamos en Regional».Es una de las conclusiones a las que ha llegado el cuerpo técnico del Colegios Diocesanos UCAVtras un inicio de curso en el que los colegiales, con dos derrotas en dos partidos, se han convertido en el peor equipo como local del Grupo B. «El estilo de juego será el mismo pero exponiendo menos. Aquí las contras y el balón parado te penalizan mucho. Es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado.Son aspectos en los que te penalizan mucho».