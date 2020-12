Huellas vuelve con su campaña de recogida de pienso

De nuevo el centro comercial El Bulevar acogerá la campaña de recogida de pienso que se ha planteado este viernes y sábado la protectora de animales Huellas para hacer acopio de alimentos para los muchos ejemplares que tiene en sus instalaciones. Son cerca de 200 perros y más de 70 los gatos a los que debe dar de comer y eso supone muchos kilos de pienso al día. Sólo para los perros hablamos de 100/120 kilos y para los gatos unos 15 diarios. Además hay ejemplares en las instalaciones de Huellas que ya son viejos o que están en una situación delicada y precisan piensos adaptados.Mucha cantidad, en cualquier caso, que obliga a Huellas a pedir a los amantes de los animales que donen en especie la comida y echen una mano a la protectora.

Estamos ante un año diferente en el que hay claramente que evitar las aglomeraciones y por eso desde la protectora han habilitado sus dos números de cuenta para aquellos que deseen colaborar con aportaciones económicas destinadas a la compra de ese pienso del que en ese caso se encargará la protectora de animales.

En esta ocasión la campaña se adelanta respecto a la del año pasado que fue en enero, es decir llega un mes antes que entonces. También es cierto que es la propuesta del centro comercial que les ha llegado y claramente han dicho que sí.

Será entre las 11 y las 21 horas los dos días cuando las personas que quieran donar pienso puedan hacerlo. Huellas se pondrá en un lugar visible para que no haya pérdida.

El año pasado aprovecharon la campaña de rebajas de El Bulevar y en esta ocasión lo harán con la campaña de Navidad y aprovechando que el centro comercial casi acaba de abrir después de las restricciones a las que obligó la mala evolución de la segunda ola de la pandemia.

Una vez más por tanto la protectora pide ayuda y es que raro es el mes en el que no recogen de la calle del orden de los 20 ejemplares. No todos se quedan con ellos ya que también son muchos los animales que se pierden y si llevan microchip se lo devuelven a su dueño, pero cierto es que otros animales deben quedarse y allí hay que atenderlos hasta que alguien los adopte. Este año y como siempre que llega esta época se ha notado un repunte de perros abandonados de razas que habitualmente se utilizan en la caza. Braco, Podenco, Galgo, Spaniel Bretón.... de todas ellas habla especialmente bien la presidenta de Huellas Isabel Martín.«Se les elige para cazar porque son sumamente inteligentes pero también son perros ideales para estar en casa, son buenísimos animales de compañía:fieles, inteligentes y obedientes».

Lo que va cambiando con el paso de los años es el tipo de gato que recogen en la protectora.Son muchos los que tienen en la actualidad que han nacido este verano, los recogen con apenas dos meses, los testan, desparasitan y son dóciles, fáciles de coger y se dejan, incluso, acariciar, de ahí que se estén adoptando en mayor número que hace unos años. También en la protectora se encargan de las colonias de gatos, que las hay, pero que están controladas y sus componentes esterilizados para que no procreen lógicamente.

En definitiva, que necesitan ayuda para esos cerca de 300 animales que tienen entre manos. De cara a la Navidad como es habitual tratarán de concienciar de que no se regalen animales a los niños. Que no se compren y que se adopten pero mejor pensándolo dos veces, de manera sosegada. «Un animal no es un objeto, pasa a ser un miembro más de la familia al que hay que cuidar y requiere tiempo y cariño».

El que quiera aportar su ayuda económica lo puede hacer a través de las siguientes cuentas y como es habitual desgrava en la declaración de la renta por ser una entidad de utilidad pública: en La Caixa ES30 2100 1264 76 0200149358 o en la cuenta de Bankia ES54 2038 7775 95 6000047698.