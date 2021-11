Óscar Arroyo "El alcalde falta a la verdad sobre mi persona"

Medio año después de defender la «transparencia» de las cuentas del festival Abvlensis y el argumento de que su suspensión este año se debió únicamente al «retraso en la concesión de ayudas», Óscar Arroyo, presidente de la Asociación Centro de Estudios Tomás Luis de Victoria, encargada de organizar ese festival, quiso aclarar aún más ese asunto y «salir al paso de las faltas a la verdad vertidas por el alcalde de Ávila sobre mi persona».

Comentó que, a pesar de «haber insistido (el alcalde) en que iba a poner en marcha una comisión de investigación en torno al festival Abvlensis» tras hacer público el anuncio de la suspensión de su edición 2021, no ha habido «ni comisión ni nada de nada», por lo que «parecería que el objetivo era sembrar dudas sobre mi honorabilidad y la de mi equipo, y extender particularmente sobre mí una sombra de sospecha que no estoy dispuesto a tolerar».

«Como ciudadano particular –añadió–, no consiento ni un minuto más que nadie me acuse de comportamiento de dudosa ejemplaridad, porque no es de recibo que quien representa a todos los abulenses señale públicamente a uno de ellos, pero sobre todo porque es particularmente grave que lo haga faltando a la verdad».

Tras acusar al alcalde de Ávila de hablar «desde el desconocimiento» cuando afirma que «el festival es caro», de «no decir que el dinero que ofrecía el Ayuntamiento no era solo para el festival, sino también para otras actividades formativas, divulgativas y académicas que el Centro realiza» y de que «insinúa que podría haber una sobrefinanciación en la gestión del festival pero no dice que él mismo avaló con su firma la justificación de cada euro en la última edición», manifestó Arroyo que «para nosotros hubiera sido más fácil que se encargara a una agencia su organización, haciendo posiblemente más caro el festival para las arcas públicas, y casi con toda seguridad inviable el proyecto completo».

Después de insistir en su idea de que «el alcalde lleva demasiados meses generando sombras de sospecha», y afirmar que «ha faltado a la verdad sobre mí, en concreto al asegurar algo incierto y que no puede demostrar», comentó que «el alcalde quizás no quiere una comisión de investigación, sino erosionar el prestigio de un abulense ante sus vecinos, por los motivos que solo él conoce, que yo puedo sospechar, o tal vez no la quiere porque lo primero que aparecería sería su propia firma refrendando mi gestión y la de mi equipo».

Acabó Óscar Arroyo defendiendo que «no todo vale, por eso considero que no es mucho pedir en primer lugar una rectificación suya por su parte acerca de las citadas informaciones vertidas sobre mi persona; y si cree que ha habido alguna irregularidad en mi actuación que lo ponga en conocimiento de quien ostenta las competencias al respecto, entre otras cosas porque hubiera sido su obligación como representante público hacerlo, y omitirlo hubiera tenido sus consecuencias, como también las podría tener una denuncia falsa».