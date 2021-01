Noviembre deja un retroceso del 84,5% en pernoctaciones

El inicio del año 2021 trae malas noticias para el turismo rural, ya que este lunes el Instituto Nacional de Estadística publicaba la Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos Extrahoteleros de noviembre. Un mes que ha sido especialmente malo para la provincia de Ávila y que deja pérdidas de un 84,5% en las pernoctaciones registradas y del 95,6% de los viajeros que nos eligieron para pasar unos días en nuestros alojamientos rurales. Si el año 2019 cerró noviembre con 10.307 viajeros y 21.878 pernoctaciones; un año después pasaron a ser, respectivamente 447 viajeros y 3.386 pernoctaciones.

Pérdidas sin duda muy importantes que sólo dejan una noticia en positivo pues haciendo caso a esta encuesta la estancia media de los que reservaron un alojamiento rural abulense fue de 7,57 días, cuando el año anterior no era ni de dos días. Aún así desde luego no da para que sobrevivan los 684 alojamientos abiertos que ofrecían el mes de noviembre pasado un total de 5.456 plazas ya que su ocupación ha sido tan escasa que llega con dificultad al 2% por plaza que sería del 2,91% por plaza el fin de semana y del 5,53% si tenemos en cuenta la ocupación en fin de semana. Así no es de extrañar que si en el mismo mes de noviembre de 2019 eran más de 900 los empleados y ahora sean 725 los que se encargan de dar el servicio en esos alojamientos rurales. En el camino se quedan 176 puestos de trabajo.

Es sin duda el peor mes del año, claro, sin tener en cuenta los cierres totales de marzo, abril y mayo- Hasta junio fue mejor que noviembre y eso que la apertura de establecimientos llegaba a finales de ese mes.

Si sumamos los meses de 2020 que el sector ha estado abierto hasta noviembre y lo comparamos con el periodo de enero a noviembre del año anterior el resultado es lógicamente malo. En los once meses de 2019 llegaron a Ávila 121.341 viajeros que pernoctaron en 299.089 ocasiones; un año después fueron 55.417 viajeros y 191.338 las pernoctaciones. Es decir las pérdidas son de 107.751 pernoctaciones, un 36% en este periodo y del 54,3% el retroceso de los viajeros, con 65.924 menos en 2020 que en 2019.

Cuantiosas, pero matizadas gracias a un verano que ha sido histórico para el turismo rural porque lo cierto es que julio y agosto sumaron numerosas pernoctaciones (los viajeros que llegaron en julio fueron menos que en ese mes de 2019 y los de agosto de 2020, muy similares al año anterior). En definitiva, el verano consigue matizar las pérdidas, pero en ningún caso salvar el año.

Con todo, mal las cosas en nuestra provincia, tampoco están mejor en Castilla y León, ni en el país. No consuela, pero es una realidad global. De hecho según recoge la agencia Ical las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural se desplomaron en noviembre un 88,9% respecto al mismo mes del año pasado, frente a una caída nacional del 80,1%, y que se justifica en el temor de este tipo de usuarios y a las restricciones por el cierre de fronteras entre comunidades autónomas, tal y como ha denunciado el sector en los últimos meses.

El número total de viajeros que recibió Castilla y León en el undécimo mes se redujo hasta los 3.269, un 94,5% menos que en el mismo mes de 2019; mientras que el número de pernoctaciones fue de 13.391, como decíamos un 88,9% menos. Con estos datos, la Comunidad pasa de ser líder del sector a ser la cuarta tanto por número de visitantes para turismo rural y por pernoctaciones, lo que evidencia el daño al sector.

En el caso de Ávila, casi siempre en los primeros puestos del ranking nacional, queda relegada a un undécimo puesto y aún así es la que mejor situación tiene a nivel regional. Por delante de Ávila en pernoctaciones, Santa Cruz de Tenerife, Cáceres, Castellón, Gerona, Valencia, Alicante, Albacete, Málaga, Toledo y Cuenca.